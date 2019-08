Neues Quickvote: Welches Java Microframework nutzen Sie?

Aus der wachsenden Nachfrage nach Microservices erwächst noch ein weiterer Trend: Der Aufstieg von Java-Microframeworks! Die Auswahl an Microframeworks für Java ist mittlerweile groß. Da ist es an der Zeit für eine kleine Bestandsaufnahme: Welches Microframework wird aktuell am meisten genutzt? Stimmen Sie ab!

Tour de Microframeworks

In der letzten Zeit sind Microframeworks wieder stark in Mode gekommen. In derJava-Welt zählen zwar Javalin, Ktor, Spark und Micronaut zu den populärsten Vertretern, doch auch neue Kandidaten wie Spring Fu sind auf der Überholspur. Im Mircoframework-Universum ist also noch nichts gesetzt und die Karten werden ständig neugemischt. Doch wir wollen es genauer wissen und erfahren, welche Vorliebe Sie bezüglich Microframeworks haben.

Welches Microframework nutzen Sie? Das wollen wir Das wollen wir in einem Quickvote herausfinden.

Machen Sie mit!

Welches Java Microframework nutzen Sie? Javalin

Ktor

Spring Fu

Micronaut

Spark

Helidon

Jooby

Akka HTTP

Jodd

Dropwizard

Ratpack VOTE