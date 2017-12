Neues Quickvote: Welches ist die beste Java IDE?

Die Frage nach der beliebtesten Java IDE stellen wir in regelmäßigen Abständen. Welche Entwicklungsumgebungen ziehen momentan die Gunst der JAXenter-Leser an?

Java IDEs 2017

Zweifellos: Es ist wieder Bewegung in den Markt der IDEs für Java gekommen. Waren die letzten Jahre geprägt durch den Dreikampf der Platzhirsche Eclipse, IntelliJ und NetBeans hat sich das Feld mittlerweile deutlich erweitert.

Grund dafür sind die neuen Möglichkeiten der Cloud-basierten Editoren sowie das von Microsoft eingeführte Language Server Protocol, das die Basis vieler neuer Umgebungen darstellt. Außerdem sind die Sprachencommunitys längst keine abgeschotteten Bereiche mehr, sodass Austausch mittlerweile größer geschrieben wird als Ausgrenzung.

Schauen wir uns also an, welche IDEs in diesem Jahr in Ihrer Gunst stehen. Mehrfachnennungen sind erlaubt:

