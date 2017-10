Neues Quickvote: Ist EE4J ein guter Name für Java EE?

Teaser: Nachdem bekannt wurde , dass Java EE an die Eclipse Foundation übergeben werden wird, wurde wild über den Namen spekuliert, denn: Die Namensrechte an Java EE will Oracle behalten. Ist die Namenswahl für das neue Eclipse-Projekt gelungen?

Mit der Veröffentlichung von Java EE 8 in der letzten Woche endete die Zeit unter Oracles Schirmherrschaft für die Enterprise Edition von Java. Das Projekt wurde offiziell, wie angekündigt, an die Eclipse Foundation übergeben und stellte damit die Open-Source-Organisation vor eine schwierige Aufgabe: Wie solle man Java EE zukünftig nennen?

Durchgesetzt hat sich am Ende der Name Eclipse Enterprise for Java (EE4J). Dieser Name stieß bei einigen Mitgliedern der Java Community nicht gerade auf Gegenliebe (JAXenter berichtete). Doch ist der Name wirklich so schlecht und soll EE4J überhaupt Java EE ersetzen?

Mike Milinkovich, Executive Director der Eclipse Foundation, stellte klar, dass EE4J erst einmal lediglich der Name des Top-Level-Projekts sei, unter dem Java EE zukünftig weiterentwickelt wird. Ob Java EE am Ende wirklich EE4J genannt wird, dazu soll die Community im Laufe der nächsten Monate noch abstimmen können. Doch wäre EE4J wirklich ein schlechter Name? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit!





HINTERGRUND ZUM THEMA: