Pull Requests like a Pro: Hier kann man üben

In seinem Projekt Embrace Open Source zeigt Bu Kinoshita, Entwickler und UX Designer, Issues auf GitHub, die für Beginner besonders geeignet sind. Damit will er Entwickler an die Hand nehmen, die noch kaum Erfahrungen mit Pull Requests haben. Auf der Projektseite lassen sich die Issues nach Programmiersprachen filtern. Neben JVM-Sprachen wie Java, Ruby oder Scala sind auch Vertreter anderer Ökosysteme vertreten, wie Python, C#, Swift oder Rust.

Lesen Sie auch: How to Open Source: So klappt’s auf GitHub und Co.

In einer so kollaborativen Umgebung wie GitHub ist das natürlich nicht das erste Projekt, das gezielt Einsteiger adressiert. Mit dem Label First Timers Only beispielsweise finden Anfänger schnell Issues, die sich für weniger erfahrene Committer eignen. Auch über die Community egghead.io oder Up for Grabs können Anfänger ihre GitHub-Contribution-Skills verbessern.

Im vergangenen Jahr hatten wir die Chance mit Lee Faus zu sprechen, Senior Solutions Architect bei GitHub. Im folgenden Interview von der JAX 2016 spricht er über die Softwareentwicklung der Zukunft und die Einstellung der kommenden Generation von Programmierern.

has been in information technology for over twenty years. He has been a teacher, mentor, and consultant focused on information technology value through enterprise application integration and application modernization. His experiences span verticals including transportation, healthcare, financial services, telecommunications and insurance. Information technology should be an enabler to simplify business processes by automating tasks and enhancing decision support. He is an advocate of open source by contributing to projects at Apache, Eclipse, and Fedora. He currently works at GitHub working with customers to streamline their application delivery toolchain and mentors companies on git, CI and CD best practices.