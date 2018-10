Mit der Public Cloud zum Ziel: Wie unlösbare Aufgaben plötzlich lösbar werden

In der Keynote betont Michael Siebert, dass der erste Schritt nicht zwangsläufig groß sein muss: Oft ist es einfacher, ein großes Ziel in kleinere Zwischenetappen aufzuteilen. SO kann der eingeschlagene Weg immer wieder validiert und dem Management Bericht über den Fortschritt erstattet werden. Anhand eines Szenarios aus dem echten Leben, bei dem eine Schweizer Bank ihre Entwicklung in die Public Cloud auslagerte, erklärt unser Speaker sein Konzept.

Public Cloud unleashes Resolution of non-resolvable Challenges from JAX TV on Vimeo.

studied Business Informatics at the University of Applied Sciences in Constance-Germany with focus on software engineering and graduated in July 2006 with a degree in Information Scientist. He went over several programming languages and stayed with Java/J2EE where he focused on Technical Architecture and principles as e.g. Continuous Delivery, Automated Testing and Environment Isolation. Mr. Siebert leads within Accenture for Financial Services DevOps and for Technology the Amazon Web Services Capability in the geographical unit Austria, Switzerland and Germany.