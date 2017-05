Prometheus 2.0 hat neuen Storage Layer an Bord

Hot Backups are coming!

Manche Änderungen am Tooling sind so gravierend, dass ein neues Major-Release für die saubere Umsetzung nötig ist. So ist es auch mit dem neuen Storage Layer des Monitoring-Tools Prometheus. Wir haben uns angesehen, welche Änderungen auf die Nutzer zukommen und auf was sie in Zukunft verzichten müssen.