Project Skara: JavaFX als Vorreiter für die Umstellung von Mercurial auf Git

Zu behaupten, Mercurial läge im Sterben, wäre vielleicht etwas sehr dramatisch. Dennoch sieht es nicht gut aus für das Versionskontrollsystem, das bereit – wie Git übrigens – 14 Jahre auf dem Buckel hat. Immer mehr Projekte steigen von Mercurial auf Git um, auch Java bzw. das OpenJDK soll bald auf das neue VCS umziehen. Um dies zu bewerkstelligen, wurde Project Skara ins Leben gerufen.

Die Community unter der Leitung von Joe Darcy (Oracle) hat initial geprüft, welche Alternativen es für Mercurial gibt und es ist wenig verwunderlich, dass am Ende Git sich als die sinnvollste herauskristallisiert hat. Eine gewichtige Rolle bei der Entscheidung dürften bereits erste Tests gespielt haben, in denen sich die Größe des JDKs um das Fünffache reduzieren ließ. Dazu hieß es von Joe Darcy:

On some git imports of the JDK we’ve done internally, we ended with a git repo size of recent JDK sources of around 300 MB, roughly 5X smaller. That 300 MB includes all the JDK changeset history and tags, etc.

Dass dies auch die Geschwindigkeit und die Performance verbessert, versteht sich von selbst. Mercurial sei, so Darcy, nicht besonders flott. Dahingegen gelang es dem Team von Oracle – je nach Hostingprovider – neu gepackte Git Repositorys des JDKs in 1 bis 3 Minuten zu klonen. Mit dem bisherigen Versionskontrollsystem sind dies wohl eher utopische Zahlen.

Zu dem möglichen Wechsel von Mercurial zu Git haben wir im Vorfeld auch mit einigen Experten gesprochen:

Der nächste Schritt des Teams war es, das Tooling für Project Skara Open Source zur Verfügung zu stellen und damit den einfachen Umzug von Mercurial auf Git zu ermöglichen. Vor allem hatte dieser Schritt das Ziel, (Java-)Entwicklern zum Testen eines Umzugs zu animieren. Das nötige Tooling liegt seit Ende Juni dieses Jahres auf GitHub zur Nutzung bereit. Teil des Werkzeugkastens sind folgende Elemente:

Kurz darauf wurde mit JEP 357 offiziell die Migration von Mercurial auf Git vorgeschlagen. JEP 357 hat dabei prinzipiell erstmal lediglich das Ziel, die Source-Code-Repositorys des OpenJDK von Mercurial auf Git zu migrieren. Damit einher geht eine umfangreiche Sicherungsaktion, denn natürlich soll die gesamte Historie aller Java-Versionen (inklusive Tags) erhalten bleiben.

Die Frage, ob ein externer Hoster für das JDK zum Einsatz kommen soll, und wenn ja, welcher, ist nicht Teil des JEPs mit der Nummer 357. Dies muss und soll in einem noch zu definierenden JEP diskutiert werden und solle nicht den eigentlichen Migrationsprozess beeinflussen.

Kevin Rushforth (Oracle) hat nun auf der Mailing-Liste von OpenJFX vorgeschlagen, dass das ehemalige JavaFX-Projekt nun als eines der ersten, den Prozess quasi am lebenden Objekt exerzieren könne:

We’ve been talking with the Skara team about having OpenJFX be one of the „early adopters“ in the git transition. Since a large percentage of the JavaFX code reviews are already happening on GitHub as pull requests against the javafxports/openjdk-jfx (sandbox) mirror, the OpenJFX project would be a natural fit for this.