Ranking: Diese 5 Programmiersprachen sollte man 2019 nicht lernen – oder etwa doch?

Elm ist als erste Programmiersprache für Anfänger ungeeignet. Zu diesem Schluss kommt Codementor in seinem neuen Programmiersprachen-Ranking unter dem Titel Study of Programming Languages Not to Learn in 2019. Das Ziel war das Aufspüren der Sprache, die sich als erste zu lernende Programmiersprache am wenigsten eignet. Neben Elm finden sich jedoch auch bekanntere Sprachen auf der Liste wieder, von TypeScript über Go bis hin zu C#.

Die Top 5 des Negativ-Rankings

Die Auswertung der Programmiersprachen, die nicht als erste Sprache gelernt werden sollten, stützt sich auf drei Elemente: Engagement in der Gemeinschaft, Arbeitsmarkt sowie Wachstum und Trends. Der erste Platz des Negativ-Rankings geht an die funktionale Programmiersprache Elm. Sie sollte demnach in diesem Jahr auf keinen Fall als erste Programmiersprache erlernt werden, wenn es nach dem Codementor-Team geht. Besonders auf Stack Overflow sei die Elm-Community nicht sehr aktiv, und auch in den Trends falle Elm stark ab. Der Arbeitsmarkt habe außerdem keinen hohen Bedarf an Elm-Entwicklern. Auf den weiteren Plätzen folgen CoffeeScript, Erlang, Lua und Perl.

Zur Studie wurden unter anderem Daten von GitHub, Stack Overflow und des Codementor-Angebots als Grundlage genommen. Auch Daten zum Arbeitsmarkt und Trend-Beobachtungen flossen mit ein. Codementor ist eine aus Taiwan stammende Online-Marktplattform, die seit 2013 besteht. Sie wurde gegründet, um Entwickler und Entwickler-Mentoren zu vernetzen, wobei Letztere für ihre Unterstützung beim Coden entlohnt werden.

In Bezug auf die Methodik der Studie bleiben jedoch viele Fragen ungeklärt, was nicht zuletzt zu kritischen Reaktionen in der Entwickler-Community führte. Da Python, Java und JavaScript ohnehin eine gute Wahl als erste Programmiersprache seien, wurden diese zum Beispiel kurzerhand aus den Daten entfernt. In der Auswertung wurden nur 20 ausgewählte Programmiersprachen untersucht. Unter diesen landet C# auf dem letzten, also besten, Platz 20.

Weitere Informationen zur Codementor-Studie sind im Blog-Eintrag zu finden.

Programmiersprachen lernen erweitert den Horizont

Eine Frage, die das Codementor-Team vermutlich nicht aufwerfen wollte, steht außerdem im Raum: Lohnt sich die Suche nach Programmiersprachen, die man nicht lernen sollte? In einem Blog-Eintrag plädiert Softwareentwickler Thorsten Ball dafür, dass das Lernen von Programmiersprachen nur Vorteile mit sich bringe. Da seien etwa die spezifischen Anwendungsfälle zu bedenken, die nun einmal durch bestimmte Programmiersprachen besser abgedeckt würden. Durch das Lernen neuer Programmiersprachen erweitere sich zudem der Horizont, selbst wenn diese Sprachen nicht aktiv verwendet würden.