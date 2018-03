Do it yourself: Wie Entwickler erfolgreich Production Deployments übernehmen können

Die Rolle des Production Engineer ist dabei, sich zu verändern. Sie sind keine Gatekeeper mehr, sondern unterstützen das Deployment, indem sie kreative Tools für das sichere Ausliefern oder einfache Zurückrollen zur Verfügung stellen. So ist die Abhängigkeit vom Production Engineer mittlerweile deutlich niedriger.

Wer Nir Koren einmal live erleben möchte, der hat auf der DevOpsCon 2018 in Berlin wieder gelegenheit dazu, die vom 28. bis 31. Mai stattfindet. Dort wird er in seinem Talk Continuous Integration/Continuous Delivery for Microservices: Rule them all ebenfalls eine Fallstudie zeigen. Anhand dieser wird er diverse Best Practices für das Managen des CI/CD-Prozesses für 200 Microservices herleiten, die auf Docker/Kubernetes und Puppet aufsetzen.

is a passionate CI DevOps engineer with more than ten years of experience in this area. A truly CI geek. Implemented and developed CI end-to-end processes formally in SAP and now in LivePerson. More info at https://il.linkedin.com/in/nirkoren