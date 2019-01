Mobile First war gestern, Offline First heißt die neue Devise. Mit diesem Credo kommen Progressive Web Apps (PWA) nicht nur sehr nahe an native Smartphoneapplikationen heran, sie erhöhen vor allem die User Experience bei fehlender oder sehr schlechter Internetverbindung und müssen nicht mehr über App Stores ausgeliefert werden. In seiner Session auf der JAX 2018 diskutiert Falk Sippach anhand einer Beispielapplikation Grundkonzepte wie Service Worker, Application Shell, Caching und Push Notifications und wirft ein Ausblick auf die mobilen Anwendungen der Zukunft.

PWA: Portable Webanwendungen statt nativer Apps von JAX TV auf Vimeo.