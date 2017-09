Everything as Code: Ein polyglottes Abenteuer

Mario-Leander Reimers Session von der JAX 2017

Use the right tool for the job! Das ist das Motto dieser Session von Mario-Leander Reimer, Cheftechnologe bei QAware, die er auf der JAX 2017 in Mainz hielt. Diese Session führt durch die einzelnen Entwicklungsphasen eines einfachen JEE-Microservice und zeigt dabei einen in der Praxis erprobten, stabilen und gut integrierten polyglotten Technologiestack, um moderne Enterprise-Applikationen schnell und einfach zu entwickeln.