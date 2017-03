Planet Android: Smarte Features in Android O, Versionsverteilung im März und die Frage nach der Klinkenbuchse

Schon wieder ist ein Monat rum, Zeit sich die Android-Verteilung für diesen Monat anzusehen. Android Nougat hat einen ordentlichen Sprung gemacht: Auf immerhin 2,8 Prozent der Geräte ist die neuste Android-Version vertreten. Marshmallow kommt auf 31,3 Prozent, Lollipop auf 32,5 Prozent und KitKat auf 20,8 Prozent.

Im Februar sah die Android-Welt noch ganz anders aus: Anfang des vergangenen Monats war Nougat lediglich auf 1,2 Prozent der Geräte installiert. Auch Marshmallow hat immerhin etwa einen Prozentpunkt zugelegt. Die früheren Versionen JellyBean und KitKat nehmen weiter ab, wenn auch nur um 0,7 und 1,1 Prozent.

Laut eines Venturebeat Informanten arbeiten die Android-Entwickler an neuen smarten Features für die kommende Version des OS. So soll ein neues Copy-Less-Feature den Transfer von Inhalten zwischen zwei Apps erleichtern. Unklar ist noch, ob dieses Feature Teil von Android werden soll oder von GBoard, Googles hauseigener Tastatur, die es auch für iOS-Geräte gibt. Auf Venturebeat heißt es dazu:

As an example, if you and a friend are having a conversation in a chat about where to eat dinner and you find a good restaurant in the Yelp app, when you go back to your conversation and type “it’s at,” one automatically generated suggestion in Gboard would be the restaurant’s address.