Android 10: Rollout beginnt

Nach Cupcake, Donut, Eclair, Foyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Kitkat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo und Pie ist also Schluss mit Zuckerzeug. Der kürzlich erschienenen Android-Version steht kein süßer Leckerbissen mehr Pate, sondern es trägt schlicht den Namen Android Q 10.

Bei der Installation von Android 10 blieb sich Google jedoch treu: Erstmal hatten Nutzer der Pixel-Geräte Grund zur Freude. Nun kündigte Google das Rollout auch für andere Smartphones an.

Diese Smartphone-Modelle dürfen sich freuen:

Asus

Asus ZenFone 5Z: Beta verfügbar

Google

Google Pixel: released

Google Pixel XL: released

Google Pixel 2: released

Google Pixel 2 XL: released

Google Pixel 3: released

Google Pixel 3 XL: released

Google Pixel 3a: released

Google Pixel 3a XL: released

Honor

Honor 8X: bestätigt (Beta ab Ende November 2019)

Honor 9X: bestätigt (Beta ab Mitte Dezember 2019)

Honor 9X Pro: bestätigt (Beta ab Mitte Dezember 2019)

Honor 10: bestätigt (Beta ab Ende November 2019)

Honor 10 Youth Edition: bestätigt (Beta ab Mitte November 2019)

Honor 20: bestätigt (Beta ab Ende Oktober 2019)

Honor 20i: bestätigt (Beta ab Mitte November 2019)

Honor 20 Lite: bestätigt

Honor 20 Pro: bestätigt Beta ab Ende Oktober 2019)

Honor Magic 2: bestätigt (Beta ab Ende Oktober 2019)

Honor V10: bestätigt (Beta ab Ende November)

Honor V20: bestätigt (Beta ab Ende Oktober 2019)

HTC

HTC U11: wahrscheinlich

HTC U11+: wahrscheinlich

TC U12: wahrscheinlich

HTC U12: wahrscheinlich

Huawei

Huawei Enjoy 8s: bestätigt (Beta ab Mitte November 2019)

Huawei Enjoy 10 Plus: bestätigt (Beta ab Anfang Oktober 2019)

Huawei Mate 10: bestätigt (Beta ab Ende November 2019)

Huawei Mate 10 Pro: bestätigt (Beta ab Ende November 2019)

Huawei Mate 10 Porsche Design: bestätigt (Open Beta ab Ende November 2019)

Huawei Mate 20: bestätigt (Beta ab Ende Oktober 2019)

Huawei Mate 20 lite: bestätigt (Beta ab Anfang Oktober 2019)

Huawei Mate 20 Pro: bestätigt (Beta ab Ende Oktober 2019)

Huawei Mate 20 RS Porsche Design: bestätigt (Beta ab Ende Oktober 2019)

Huawei Mate 20 X: bestätigt (Beta ab Ende Oktober 2019)

Huawei Mate 20X 5G: bestätigt (Beta ab Anfang November 2019)

Huawei Nova 4: bestätigt (Beta ab Ende November 2019)

Huawei Nova 4e: bestätigt (Beta ab Anfang Oktober 2019)

Huawei Nova 5 Pro: bestätigt (Beta ab Mitte November 2019)

Huawei P20: bestätigt (Beta ab Ende Oktober 2019)

Huawei P20 Pro: bestätigt (Beta ab Ende Oktober 2019)

Huawei P30: bestätigt (Beta ab Mitte Oktober 2019)

Huawei P30 lite: bestätigt (Beta ab Mitte Oktober 2019)

Huawei P30 Pro: bestätigt (Beta ab Mitte Oktober 2019)

Huawei P Smart 2019: bestätigt

Huawei P Smart+ 2019: bestätigt (Beta ab Mitte November 2019)

Huawei P Smart Z: bestätigt

Huawei Tab M6 8.4: bestätigt (Beta ab Mitte November 2019)

Huawei Tab M6 10.8: bestätigt (Beta ab Mitte November 2019)

LG

LG G8 ThinQ: Beta verfügbar

Motorola

Motorola One [Android One]: bestätigt

Motorola One Action [Android One]: bestätigt

Motorola One Vision [Android One]: bestätigt

Motorola One Zoom: wahrscheinlich

Nokia

Nokia 1 [Android Go Edition]: Q2 2020

Nokia 1 Plus [Android Go Edition]: Q1 2020

Nokia 2.1 [Android Go Edition]: Q2 2020

Nokia 2.2 [Android One]: Q1 2020

Nokia 3.1 [Android One]: Q2 2020

Nokia 3.1 Plus [Android One]: Q1 2020

Nokia 3.2 [Android One]: Q1 2010

Nokia 4.2 [Android One]: Q1 2020

Nokia 5.1 [Android One]: Q2 2020

Nokia 5.1 Plus [Android One]: Q1 2020

Nokia 6.1 (2018) [Android One]: Q4 2019/Q1 2020

Nokia 6.1 Plus [Android One]: Q4 2019/Q1 2020

Nokia 6.2 [Android One]: bestätigt

Nokia 7 Plus [Android One]: Q4 2019/Q1 2020

Nokia 7.1 [Android One]: Q4 2019

Nokia 7.2 [Android One]: bestätigt

Nokia 8 Sirocco [Android One]: Q1 2020

Nokia 8.1 [Android One]: Rollout gestartet

Nokia 9 Pureview [Android One]: Q4 2019

OnePlus

OnePlus 5: bestätigt

OnePlus 5T: bestätigt

OnePlus 6: Beta verfügbar

OnePlus 6T: Beta verfügbar

OnePlus 7: released

OnePlus 7 Pro: released

OnePlus 7T: bestätigt, zum Launch

Samsung

Samsung Galaxy A6 (2018): bestätigt

Samsung Galaxy A6+ (2018): bestätigt

Samsung Galaxy A7 (2018): bestätigt

Samsung Galaxy A8 (2018): bestätigt

Samsung Galaxy A9 (2018): bestätigt

Samsung Galaxy A50: bestätigt

Samsung Galaxy Note 8: wahrscheinlich

Samsung Galaxy Note 9: bestätigt

Samsung Galaxy Note 10: bestätigt

Samsung Galaxy Note 10+: bestätigt

Samsung Galaxy S9: bestätigt

Samsung Galaxy S9+: bestätigt

Samsung Galaxy S10: bestätigt

Samsung Galaxy S10+: bestätigt

Samsung Galaxy S10e: bestätigt

Samsung Galaxy Fold : wahrscheinlich

Samsung Galaxy A90, A80, A70, A50, A40, A20e, A10: bestätigt

Samsung Galaxy A20: bestätigt

Samsung Galaxy A10: bestätigt

Samsung Galaxy J6: bestätigt

Samsung Galaxy J6+: bestätigt

Samsung Galaxy J8: bestätigt

Samsung Galaxy J8/J8+: bestätigt

Samsung Galaxy M10: bestätigt

Samsung Galaxy M20: bestätigt

Samsung Galaxy M30: bestätigt

Samsung Galaxy M40: bestätigt

Samsung Galaxy Tab S4: bestätigt

Samsung Galaxy Tab S5e: bestätigt

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019): bestätigt

Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018): bestätigt

Sony

Sony Xperia 1: wahrscheinlich

Sony Xperia 5: wahrscheinlich

Sony Xperia 10: wahrscheinlich

Sony Xperia 10 Plus: wahrscheinlich

Sony Xperia XZ2: wahrscheinlich

Sony Xperia XZ2 Compact: wahrscheinlich

Sony Xperia XZ2 Premium: wahrscheinlich

Sony Xperia XZ3: Beta verfügbar

Vivo

Vivo X27: Beta verfügbar

Vivo NEX S: Beta verfügbar

Vivo NEX A: Beta verfügbar

Xiaomi

Pocophone F1: bestätigt

Xiaomi Mi 8: Q4 2019

Xiaomi Mi 9: Beta verfügbar; Q4 2019

Xiaomi Mi 9 SE: Q4 2019

Xiaomi Mi A2 [Android One]: wahrscheinlich

Xiaomi Mi A2 Lite [Android One]: wahrscheinlich

Xiaomi Mi MIX 2S: Q4 2019

Xiaomi Mi Mix 3: Q4 2019

Xiaomi Mi Mix 3 5G: Beta verfügbar

Xiaomi Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro: Beta verfügbar; Q4 2019

Xiaomi Redmi K20 / Mi 9T: Oktober 2019

Xiaomi Redmi Note 7: Q1 2020

Xiaomi Redmi Note 7 Pro: Q1 2020

PIXEL 4 mit Überraschungskandidat?

Während Entwickler und Nutzer von Android natürlich damit beschäftigt sind, die neuen Funktionen von Android 10 auszuprobieren, gibt es aus dem Googleversum auch in Sachen Hardware neue Gerüchte. Das mitunter meisterwartete Smartphone des Jahres – das Pixel 4 XL – sorgt für Umtrieb im Netz.

Obwohl Googles neues Flaggschiff erst am 15. Oktober präsentiert werden soll, sind wieder mal einige mehr oder weniger bestätigte Gerüchte im Umlauf. Klar war bislang, dass es zwei Modelle geben wird: das PIXEL 4 sowie das PIXEL 4 XL. Nun bringt eine Quelle ein drittes Modell ins Spiel.

PIXEL 4 5G: Aller guten Dinge sind drei!

Wie der Name bereits verrät, soll Google eine 5G-Version seines Smartphones auf den Markt bringen, das sich aktuell wohl schon in der Testproduktion befindet. In Sachen Namensgebung zeigt sich Google nicht sonderlich kreativ, weshalb auf Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL bestimmt ein Google Pixel 4 5G folgen könnte.

Pixel 4 Pixel 4XL Maße: 147 x 68,9 x 8,2mm 160,4 x 75,2 x 8,2mm Display: 5,7 Zoll OLED ’smooth Display‘ mit Full HD+ und 90 Hertz 6,3 Zoll OLED ’smooth Display‘ mit Quad HD+ und 90 Hertz Prozessor: Snapdragon 855 / Pixel Neural Core Snapdragon 855 / Pixel Neural Core Kamera: 12 Megapixel & 16 Megapixel 12 Megapixel & 16 Megapixel Akku: 2.800 mAh 3.700 mAh Arbeitsspeicher: 6 GB 6 GB Hauptspeicher: 64 GB oder 128 GB 64 GB oder 128 GB Lautsprecher Stereo Stereo Betriebssystem: Android 10.0 Q Android 10.0 Q Codename: coral flame

Wann die 5G-Variante erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Der Bericht spekuliert über eine zeitgleiche Veröffentlichung mit dem PIXEL 4 sowie dem PIXEL 4 XL oder nennt das erste oder zweite Quartal 2020. Wir warten gespannt!

„Just another manic tuesday“… Patchday bei Google

Es ist mal wieder soweit – Google hat auch im Oktober seinen Android Patchday durchgeführt und dabei ein paar kritische Schwachstellen beseitigt. 2019-10-01 bedeutet, dass ein Teil der Oktober-Updates eingespielt wurde, während das Patch-Level 2019-10-05 alle aktuellen Updates umfasst.

Im Patch-Level-2019-10-01 wurden insgesamt 9 Sicherheitslücken entdeckt, von denen 4 als High und 5 als Critical eingestuft wurden. Patch-Level 2019-10-05 hat insgesamt 19 Sicherheitslücken vorzuweisen – 11 als High und 8 als Citical.

Neben Schwachstellen in Kernel-Komponenten finden sich Lücken im Framework, dem Media Framework, im System und den Qualcomm-Komponenten.

Pixel-Bulletin

Wie gewohnt hat Google wieder ein separates Update-Bulletin für Pixel-Geräte veröffentlicht. Ihm ist zu entnehmen, dass Googles eigene Smartphone-Modelle sämtliche Patches wie gewohnt automatisch erhalten.

Die einzelnen Sicherheitslücken und alle Informationen zur Verbesserung gibt es auf dem Blog von Android.

Der Planet Android ist bunt, dreht sich schnell, entwickelt sich ständig weiter. Wir bleiben neugierig und beobachten ihn weiter – bis nächste Woche!