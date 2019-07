Planet Android: Android Q Beta 5 veröffentlicht aber Rollout gestoppt, Android Juli-Patchday & über 1.300 Android-Apps speichern unerlaubt Daten

Android 10 Beta Q befindet sich auf der Zielgeraden: Mit der fünften Beta-Version hat Google die vorletzte Testversion seines Betriebssystems veröffentlicht. Google verlor natürlich keine Zeit und begann umgehend mit dem Rollout der Android Q Beta. Allerdings ließen erste Probleme nicht lange auf sich warten und prompt flogen dem Internetriesen die Probleme um die Ohren.

We’re aware of an issue with Android Q Beta 5 related to installing updates. We’ve temporarily paused Beta 5 OTA updates to all Pixel devices as we investigate the issue. We apologize for any inconvenience, and will provide an update once the issue is resolved.