So langsam wird es unübersichtlich. Die US-Behörden verdächtigen Huawei, seine unternehmerische Tätigkeit zur Spionage für China zu nutzen. Beweise dafür hat die US-Regierung natürlich noch nicht öffentlich vorgelegt und Huawei wies bislang alle US-Vorwürfe zurück. Dennoch hat die US-Regierung vor fast genau einem Monat Huawei auf die Blacklist gesetzt. US-Firmen dürfen daher ohne Genehmigung der Regierung keine Geschäfte mehr mit Huawei machen. Die Folge: Google ist gezwungen, als amerikanisches Unternehmen, Huawei die Android-Lizenz zu entziehen.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.

— Android (@Android) May 20, 2019