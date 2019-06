Planet Android: Google verliert Millionen Nutzer an Huawei OS, stoppt Android-Tablets & bringt letztes Update für Android Auto

Es nimmt einfach kein Ende! Das Drama zwischen Huawei und Google geht in die nächste Runde – aber anders als gedacht.

Nach dem Android-Verbot für Huawei stellten wir uns doch zunächst alle die Frage: Wie wird es für Huawei wohl weitergehen? Und zugegeben, trotz zahlreicher Garantien, Versprechungen und einem eigenen Betriebssystem – in trockenen Tüchern schien das Ganze noch nicht wirklich. Doch das Blatt scheint sich zu Wenden und Google wird mit jeder weiteren Woche bewusst, welche Konsequenzen der Entzug der Android-Lizenz eigentlich für das EIGENE Unternehmen bedeutet.

Bereits letzte Woche zeigte Huawei, dass es nicht allein auf weiter Flur steht. Neben Huawei, Xiaomi, Oppo und Vivo testet auch der Technologiekonzern Tencent das neue Betriebssystem „Ark OS“. Sollten die Technologiekonzerne tatsächlich von Android zu HongMeng/Ark wechseln, wäre das ein Albtraum für Google bzw. ein Verlust von 40 Prozent Marktanteil.

Jetzt legt Huawei-Chef Ren Zhengfei noch eine Schippe drauf: Sollte es bei dem US-Bann bleiben, könnte Google auf einen Schlag 700 bis 800 Millionen Nutzer verlieren. Bei 2,5 Milliarden Android-Nutzern insgesamt, ist das schon ein großes Stück vom Betriebssystem-Markt-Kuchen.

Neben den Nutzern geht es hier vor allem auch ums Geld. Google stellt Android und die Dienste lediglich dann kostenlos zur Verfügung, wenn es dafür im Gegenzug Daten bekommt. Sollte Google plötzlich ein Drittel der Nutzer einbüßen, wäre das ein erheblicher Schaden für das Unternehmen.

Ja, natürlich übertreibt Huawei mit der Zahl auch ein wenig. Schließlich ist es eher unwahrscheinlich, dass gleich auf einen Schlag 800 Millionen Android-Nutzer verschwinden werden, da die Huawei-Handys ja auch weiterhin mit Android laufen. Nichtsdestotrotz, ist dieser Verlust nur schwer zu kompensieren – selbst, wenn man der größte Internetkonzern der Welt ist.

Es war eine ziemliche Überraschung aus dem Hause Google: Das Unternehmen wird aus dem Tablet-Geschäft aussteigen. Auch die zwei Modelle, die sich noch in der Entwicklung befinden, kommen nicht mehr auf den Markt – also keinen Nachfolger für das Pixel Slate mehr. Das verkündete Googles Hardwarechef Rick Osterloh via Twitter:

Hey, it's true…Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu)

— Rick Osterloh (@rosterloh) June 20, 2019