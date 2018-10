Planet Android: Oboe Android, Huawei 20 Mate Pro und Google ohne Android-Apps

Der China-Riese Huawei hat sein neues Flaggschiff Huawei Mate 20 Pro enthüllt und lässt damit die Konkurrenz ziemlich alt aussehen. Riesiges Display, Triple-Kamera mit Weitwinkel, langer Akku und auch noch wasserdicht. Diese Ausstattung bringt Smartphone-Nutzer-Augen zum Leuchten.

Kaum wurde das Huawei 20 Mate Pro veröffentlicht, ließen die ersten Kommentare nicht lange auf sich warten. Es ähnele optisch und technisch der Konkurrenz, vieles käme einem bekannt vor. Natürlich hat Huawei das Androidphone nicht neu erfunden, aber wozu denn auch? Optimieren reicht!

Rein optisch gleicht das neue Mobiltelefon dem Mate 10 Pro und dem Mate RS, es scheint ein eleganter Mix aus beiden zu sein. Das OLED-Display ist 6,4 Zoll groß. Auch die Triple-Kamera auf der Rückseite muss sich nicht verstecken. Huawei setzt auch, wie schon zuvor beim jüngsten Smartphone der P-Serie, auf eine 40-Megapixel-Hauptkamera. Ergänzt wird diese durch eine 20- sowie eine 8-Megapixel-Kamera und auch der Notch darf natürlich nicht fehlen.

