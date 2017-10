Fragen und Antworten rund um die Migration auf Java 9

Die Open-Source-Projekte Maven und Lucene waren früh am Entwicklungsprozesses von Java 9 beteiligt. Die Entwickler hatten einen direkten Draht in das Java-9-Kernteam und konnten erste Versionen auf Herz und Nieren testen. Das Kernteam bekam so schnell Feedback zu seinen Änderungen – was funktionierte und was eben nicht. Diese Erfahrungen teilten Dalibor Topic (Oracle), Robert Scholte (Maven) und Uwe Schindler (Lucene) in einer Panel-Runde auf unserer Java 9 Launch Party. Wichtige Lessons Learned und Best Practices sind das Ergebnis.

Dalibor Topic lebt in Hamburg und arbeitet als Principal Product Manager für Oracle. Er trat dem OpenJDK-Projekt bei, um aus Java ein erfolgreiches Open-Source-Projekt zu machen, um Java in Linux-Distributionen zu integrieren und als allgemeiner Kontakt zur Java-F-/OSS-Community. Er trat dem strategischen Java-Team bei Oracle bei, um bei der langfristigen Planung zu helfen. Dalibor Topic lebt in Hamburg und arbeitet als Principal Product Manager für Oracle. Er trat dem OpenJDK-Projekt bei, um aus Java ein erfolgreiches Open-Source-Projekt zu machen, um Java in Linux-Distributionen zu integrieren und als allgemeiner Kontakt zur Java-F-/OSS-Community. Er trat dem strategischen Java-Team bei Oracle bei, um bei der langfristigen Planung zu helfen.

.

Uwe Schindler ist Mitglied des Project Management Committee im Apache-Lucene-Projekt. Er ist mit seiner Consulting-Firma SD DataSolutions GmbH in Bremen ansässig und kümmert sich am Zentrum für Marine Umweltwissenschaften (MARUM) um die Suche nach geowissenschaftlichen Daten in der Umweltdatenbank PANGAEA. Uwe Schindler ist Mitglied des Project Management Committee im Apache-Lucene-Projekt. Er ist mit seiner Consulting-Firma SD DataSolutions GmbH in Bremen ansässig und kümmert sich am Zentrum für Marine Umweltwissenschaften (MARUM) um die Suche nach geowissenschaftlichen Daten in der Umweltdatenbank PANGAEA.

.