Zeitgleich mit Java 9: Oracle kündigt Release-Datum für Java EE 8 an

(c) Shutterstock / Zita

Was Linda DeMichiel, Oracles Plattform-Verantwortliche für Java EE, in einer Mitteilung an die Mailing-Liste ausgibt, kommt für viele doch überraschend. Bereits im Juli 2017 soll Java EE 8 veröffentlicht werden. Vorab ist eine Public Review für April/Mai 2017 sowie ein Final Draft für Juni 2017 geplant.

Überraschend deshalb, weil Oracles Ankündigung auf der letztjährigen JavaOne, Java EE 8 gegen Ende des Jahres 2017 veröffentlichen zu wollen, allenthalben als sehr ambitioniert beurteilt wurde. DeMichiel setzt mit der aktualisierten Roadmap nun also ein Signal, dass Oracle tatsächlich an einer baldigen Fertigstellung von Java EE 8 interessiert ist.

Lesen Sie auch: Oracle gibt bekannt: Java EE 8 kommt ohne MVC, JMS 2.1 und Management 2.0

Auf der Mailing-Liste präzisiert DeMichiel, dass die Spezifikations-Leiter in den letzten Monaten daran gearbeitet haben, durchaus “aggressive” Zeitpläne einzuhalten. Einige JSRs seien sogar schon so weit gediehen, dass sie der vorgeschlagenen Roadmap voraus sind:

Public Review – Apr/May 2017

Proposed Final Draft – June 2017

Final Release – July 2017

Ein Release-Datum im Juli 2017 würde auch bedeuten, dass Java EE 8 zeitgleich mit Java 9 erscheinen könnte, der neuen Version der Java-Programmiersprache, deren Release-Datum auf den 27. Juli angesetzt ist. Werden wir im Sommer also Ostern und Weihnachten gleichzeitig feiern können?

Wir sind gespannt!