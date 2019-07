Apache OpenWhisk, eine Cloud-Plattform für Serverless Computing, hat den Schritt zum Top-Level-Projekt der Apache Software Foundation (ASF) geschafft – eine Bezeichnung für Projekte, die den Inkubator verlassen haben und über gute Communities sowie eine aktive Weiterentwicklung verfügen.

Der Sprung auf den neuen Projektstatus wurde u.a. von IBM begrüßt, das die erste Codebasis zur Verfügung stellte. Ende 2016, noch im Beta-Stadium, wurde das Open-Source-Projekt an die ASF übergeben, wo es seither in deren Inkubator reifte.

Unter Zuhilfenahme von Containerd wird Apache OpenWhisk aktuell hauptsächlich zur Unterstützung von Container-Frameworks genutzt. Außerdem setzt die Serverless-Plattform auf Kubernetes, unter Verwendung von Helm-Charts. Zusätzlich ermöglicht das neue Top-Level-Projekt Support für das Container-Orchestrierungs-Framework Apache Mesos. Um Functions as a Service (FaaS) bereitzustellen, bietet die Serverless-Plattform Unterstützung diverser Werkzeuge an, darunter CouchDB, Nginx, Kafka und Docker.

Nutzer müssen sich nicht nur auf eine Sprache beschränken, sondern können je nach Anwendungsfall auswählen. Zur Verfügung stehen Node.js, Go, Java, Scala, PHP, Python, Ruby, Swift, Ballerina, .NET und Rust.

Auch der Support für Runtimes wurde auf Go, Java, .NET, PHP, Ruby, Rust und Ballerina ausgeweitet. OpenWhisk bietet Entwicklern inzwischen ein eigenes Kommandozeilen-Interface, API-Clients, einen Composer für funktionale Kompositionen und ein Package-Deployment-Tool.

Zukünftig soll das Projekt weiter ausgebaut werden. So verspricht Matt Rutkowski in der IBM-Ankündigung Unterstützung für Knative, Tekton CI/CD Pipelines und Kubernetes Event-Driven Autoscaling: