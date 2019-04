Toolbox für Sicherheitsexperten: Pentesting mit Open Source Tools

Mit Open-Source-Tools lässt sich die Sicherheit einer Web-Anwendung überprüfen und das vollautomatisch als Teil einer DevOps-Build-Pipeline. In seiner Session von der DevOpsCon 2018 zeigt Christian Schneider, wie ein dynamisches und statisches Sicherheitsanalyse-Toolset Schwachstellen identifiziert und Lösungsvorschläge gibt. Vom Erstellen der Schwachstellenberichte bis hin zur Auswertung der Ergebnisse durchläuft er die einzelnen Schritte. Erweitern Sie Ihren Sicherheitstool-Gürtel!



(@cschneider4711) has pursued a successful career as a freelance Java software developer since 1997 and expanded it 2005 to include the focus on IT-Security. His major areas of work are Penetration Testing and Security Architecture Consulting. As a trainer Christian regularly conducts inhouse training courses on topics like web application security and coaches agile projects to include security as part of their process by applying Security DevOps concepts. Also Christian regularly enjoys speaking on national and international conferences about IT-Security topics.