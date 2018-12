OpenShift als logische Konsequenz zu Docker und Kubernetes

Vorbei sind inzwischen die Zeiten, in denen man rein mit Docker-Containern Systeme in Produktion gebracht hat. Load Balancer, Storage, Multihostumgebungen usw. sind immer wichtiger für die Produktionsführung. Wer Zero Downtime Deployment und einige andere Benefits nutzen will, hat dies inzwischen mit Kubernetes und einem großen Baukasten und Komponenten umgesetzt. Doch warum immer alles selbst „zusammenbauen“? CI/CD und automatisches Deployment sowie automatische Skalierung stehen ebenso auf der Wunschliste des ambitionierten DevOps-Engineers. OpenShift bietet hier eine mächtige Sammlung an Unterstützung; die perfekte Ergänzung zu Docker und Kubernetes. In seiner Session auf der JAX 2018 zeigt Michael Johann die Konzepte in OpenShift und gibt mit reichlich Demos erste Einblicke.

