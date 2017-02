Wie veröffentlicht man ein Open-Source-Projekt? Und wie schafft man es, dass besonders viele User eines Repositorys darauf aufmerksam werden und das Projekt teilen? All das sind Fragen, die man sich gerade als Neuling auf Plattformen wie GitHub, SourceForge oder BitBucket stellt.

Nun hat GitHub Open Source Guides veröffentlicht, in denen weniger erfahrene Entwickler lernen, wie sie die ersten Schritte für Contributions, neue Projekte und Co. gehen können. In der Ankündigung heißt es:

These guides aim to reflect the voice of the community and their years of wisdom and practice. We’ve focused on the topics we’ve heard about most, and curated stories from open source contributors across the web.