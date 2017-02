OmniFaces 2.6 will das JSF-Leben leichter machen

© Shutterstock.com / Who is Danny

Neben einigen Bugfixes, wie der Verbesserung der MultiViews, gibt es sowohl Änderungen für Altbekanntes als auch neue Features, die der Bibliothek hinzugefügt wurden. Einige neue Features in Omnifaces 2.6 sind:

showMessageFor-Attribute für <o:validateBean>, das auch ConstraintViolation#getPropertyPath() unterstützt

FacesELResolver, das ein neues implizites Expression Language Object #{faces} injectet und so direkten Zugang zu Methoden der Faces Utility Class ermöglicht

TrimConverter, ToLowerCaseConverter und ToUpperCaseConverter für Basic Conversions auf übergebene String Values

OmniFaces.Unload.reenable()-Funktion, die Entwicklern das erneute Nutzen des @ViewScoped-Skripts erlaubt

ToCollectionConverter zum Konvertieren eines begrenzten Strings zu einer Collection

Servlets#formatContentDispositionHeader(), das einen UTF-8 kompatiblen Content Disposition Header formatiert, und Servlets#getRequestParameterMap(), das Map<String, List<String>> zurückgibt, anstelle von Map<String, String[]>

Was sich noch geändert hat

In den Release Notes heben die Entwickler zudem sieben Changes hervor, die OmniFaces 2.6 im Gepäck hat. Dazu gehört, dass <o:socket> nun ein UIComponent und kein TagHandler mehr ist, um <f:ajax> unterstützen zu können. Für den CDNResourceHandler ist die Präsenz der Zielressource im Webprojekt nicht mehr nötig. Der ResourdeHandler stellen externe URLs bereit, sodass nicht der Default-URL für JSF-Ressourcen genutzt werden muss. <o:messages>, die Standardnachrichten beispielsweise mit mehreren for-Komponeten ergänzen, werden in der neuen Version der Bibliothek außerdem in wiederholenden Komponenten unterstützt.

Eine Übersicht aller Änderungen in OmniFaces 2.6 finden Sie auf der Projektseite.