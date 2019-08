Minecraft.js: Beliebte Programmiersprache trifft populäres Spiel

War es euch auch schon mal zu anstrengend, ein eigenes Programm zu öffnen, um ein Spiel zu spielen? So erging es Ian Huang mit Minecraft. Also hat er unter dem Namen MC.js einen Klon davon gebaut, der im Browser läuft. Technisch arbeitet der Entwickler dabei mit JavaScript und setzt auf acht verschiedene Bibliotheken und Packages, die er im GitHub-Repository zum Projekt benennt: Three.js, React.js, React-Router, Apollo, Prisma, GraphQL-Yoga, bcryptjs und jsonwebtoken. MC.js ist als Work in Progress markiert und umfasst bislang ein begrenztes Featureset. Derzeit können Spieler sich registrieren und Welten speichern; außerdem unterstützt MC.js die Verwendung von Datenbanken. Weitere Features sind in Planung, das UI ist auf GitHub zu finden.

Minecraft & JavasScript: Eine beliebte Kombination

MC.js ist allerdings nicht die einzige Verbindung von Minecraft mit JavaScript. So kann man mit JavaScript natürlich eigene Mods bauen, aber auch überhaupt erst einmal das Programmieren in in Minecraft erlernen. Für letzteres steht mit Magikcraft ein Projekt zur Verfügung, das einen Online-Code-Editor mit vorgefertigten Befehlen mitbringt. Der Code kann dann im Spiel auf dem Magikcraft-Server ausgeführt werden.

Wie beliebt die Kombination aus JavaScript und Minecraft ist, kann außerdem aus den GitHub-Trends abgelesen werden. Hier findet sich MC.js nämlich gerade ganz oben unter den JavaScript-Trends: