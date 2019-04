Node.js 11.13.0: Neues für das C++ API, die V8-Integration und mehr

Mit Node.js 11.13 ist erneut ein Update für den jüngsten Releasezweig von Node erschienen, das einige Neuerungen mitbringt. Dazu gehört im Crypto-Bereich, dass Public Keys nun aus Private Keys erzeugt werden können. Dazu wird, wie Tobias Nießen, im entsprechenden Pull Request auf GitHub erläutert, das Private Key Object an crypto.createPublicKey() übergeben. Das dort erzeugte Private Key Object könne nachfolgend exportiert werden, ohne dabei Informationen über den Private Key bekannt zu geben.

Neuerungen in Node 11.13

Für V8 sind v8.getHeapSnapshot und v8.writeHeapSnapshot in Node.js 11.13 verfügbar. Die damit erstellten Snapshots haben das Format, das Chrome und andere Tools nutzen. Das C++ API hat gleich zwei Neuerungen erhalten, die von Michaël Zasso im offiziellen Node-Blog zu den Notable Changes gezählt werden. So wurde AddPromiseHook deprecated, da der Use Case nun durch den Promise -Support von async_hooks abgedeckt werde. Außerdem wurde ein Stop -API hinzugefügt, das Node.js beenden kann, während es läuft. Wie Gireesh Punathil im entsprechenden Pull Request auf GitHub angibt, sei dieses API vor allem Embedder entwickelt worden.

Auch für die Workers in Node.js gibt es eine Neuigkeit: Hier wurde die Möglichkeit geschaffen, MessagePorts in verschiedenenen vm.Contexts zu verwenden. Dazu steht nun worker.moveMessagePortToContext zur Verfügung.

Mehr Informationen zu diesen und weiteren Neuerungen in Node.js 11.13 können dem Blogpost zum Release entnommen werden.