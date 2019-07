NetBeans 11.1: Outside the Box!

Rund drei Monate sind seit der Veröffentlichung von Apache NetBeans (Incubating) 11.0 vergangen. Während Version 11.0 als Langzeit-Support-Version gilt, weist Apache darauf hin, dass das 11.1-Release nicht ausgiebig getestet wurde. Daher ist es möglicherweise nicht ganz stabil. Die nächste LTS-Version wird, wenn der Zeitplan es erlaubt, im April 2020 veröffentlicht.

Bis dahin werfen wir einen Blick auf das Update und betrachten die neuesten Änderungen. Nachdem Version 11.0 viele Änderungen für Maven und Gradle bereithielt, liegt der Fokus in Version 11.1 wieder vermehrt auf Java.

Java-EE-8-Support

Mit der neuen Version der Entwicklungsumgebung wird nun Java EE 8 unterstützt. Daneben hat auch die Syntax von Java 11 und 12 Support erhalten und an einer engeren Zusammenarbeit bei Java-EE-Projekten, unter dem Einsatz der Anwendungsserver Payara und Glassfish, wurde gearbeitet.

Zudem werden durch den neuen Java-EE-8-Support erstmalig Maven- und Gradle-basierte Webanwendungen unterstützt. Projekte können somit direkt über Maven und Gradle mit dem neuen Archetyp webapp-javaee8 erstellt werden.

Geht es um Java selbst, zählen der Support neuer Java-Sprachfunktionen, die Integration der OpenJFX-Beispiele von Gluon sowie Verbesserungen und Korrekturen für die Nutzung der Maven- und Gradle-Build-Systeme zu den größten Neuerungen.

OpenJFX und PHP 7.4

Neben den Featuren rund um Java sollten auch Mobile-Freunde auf ihre Kosten kommen. Entwickler von mobilen oder Desktop-Anwendungen können nämlich die Gluons OpenJFX-Samples in NetBeans nutzen. In Kombination mit GraalVM haben Entwickler mit OpenJFX die Möglichkeit, ihren Code in Java zu schreiben und nativ ausführbare Dateien für Mobilgeräte zu erstellen.

Obwohl NetBeans eigentlich als erste Java Integrated Development Environment (IDE) bekannt ist, sollen auch andere Programmiersprachen nicht zu kurz kommen – auch nicht im aktuellen Release. Daher bietet NetBeans 11.1 beispielsweise Unterstützung für die JavaScript-Entwicklung auf Client- oder Serverseite sowie native Unterstützung für PHP 7.4-Anwendungen.

Alle weiteren Informationen zu NetBeans 11.1 finden sich in den Release Notes.