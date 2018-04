Auf zum Mond! Agilität und DevOps vor fünfzig Jahren – und heute?!

Ohne dass je ein Amerikaner im Erdorbit war, sollte innerhalb von neun Jahren ein Mensch auf dem Mond landen. Unvorstellbar! Dabei sollte es erstmal nicht um Softwareentwicklung gehen, sondern um das Apollo-Programm an sich. Aber IT kann man ja auch nicht mit Raketentechnik vergleichen – oder doch? Wie sind die echten Raketentechniker mit Unklarheiten umgegangen? Wie haben die Teams aus Fehlern gelernt? Wie hat Mission Control für einen stabilen Ablauf gesorgt? Und vor allem: Welche Charakterköpfe haben das Projekt geleitet, und welche Ideen hatten sie über Teams und deren Führung? Moderne Konzepte zur agilen Softwareentwicklung und DevOps vergleicht unser Speaker mit den Erkenntnissen aus dem Nasa-Projekt, das schließlich die Menscheit auf den Mond brachte.

Wer Thomas Much einmal live erleben möchte, der hat auf der JAX 2018 Gelegenheit dazu: In seiner Session „Bean Mappings mit MapStruct 1.2: einfach, schnell und sicher“ stellt er Version 1.2 von MapStruct von den Grundlagen bis hin zu den flexiblen Mapping-Möglichkeiten vor. Agiler wird es dann in seiner Session „Pair und Mob Programming: Damit Agile erfolgreich wird und bleibt“ , in der er den Zuschauern die Grundlagen des Pair und Mob Programming näherbringt.