Multi-Cloud-Computing: Einmal schreiben, überall laufen lassen!

In diesem Vortrag erläutert William Chia einige der Vorteile und Herausforderungen beim Einsatz von Cloud-Anbieter-spezifischen Serverless-Technologien. Mit Kubernetes als Infrastruktur können Unternehmen die Vorteile von Hybrid- (Cloud und On-Premise) sowie Multi-Cloud-Computing nutzen. Während mehrere Projekte entstanden sind, die Funktionen auf Kubernetes wie Kubeless und OpenFaaS ermöglichen, konnte Knative die größte Resonanz erzielen. GitLab hat GitLab Serverless auf Knative aufgebaut, um ein einmaliges Schreiben zu ermöglichen.

Dieser Vortrag gibt einen Überblick über die Architektur, eine technische Anleitung und diskutiert einige Anwendungsfälle aus der Praxis.

William Chia is a developer and technical marketer who’s been crafting both code and copy since the late 90’s. At GitLab, William leads product marketing for all of GitLab’s ops functionality including CI/CD, Kuberentes, and GitLab Serverless. Prior to joining GitLab, William worked in product marketing at Twilio and Digium. Outside of work, you can find William cooking, skateboarding, and playing video games with his wife and three children.