MobileTech Conference 2018

Vom 12. bis 14. März 2018 findet die nächste MobileTech Conference in München statt. Die MobileTech Conference ist die führende Konferenz für Mobile-Innovationen und -Technologien im deutschsprachigen Raum. Als Impulsgeber der Mobile-Branche bringt sie Experten aus allen Bereichen des mobilen Produktentwicklungszyklus zusammen. Im Fokus stehen iOS-, Android- und Cross-Plattform-Entwicklung, das Mobile Web sowie Mobile Business, App Design und UX.

MobileTech Conference – Mobile Innovation, Lifecycle & Enterprise Mobility

Während das Praxiswissen der nationalen und internationalen Mobile-Experten am ersten Tag der Konferenz in ganztägigen Workshops vermittelt wird, findet vom 13. bis 14. März die Hauptkonferenz mit spannenden Sessions und Keynotes statt. Alle Infos finden Interessenten unter https://mobiletechcon.de/de.