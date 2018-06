Milliardendeal: Microsoft kauft GitHub

Vergleicht man den Kauf der Entwicklerplattform GitHub mit dem von LinkedIn, kam der Gigant aus Redmond noch relativ günstig davon. 26 Milliarden zahlte Microsoft damals für das soziale (Business-)Netzwerk. Im Vergleich dazu ist GitHub geradezu ein Schnäppchen, doch welches Ziel verfolgt Microsoft mit dem Kauf?

Über 28 Millionen Entwickler aus allen möglichen Bereichen tummeln sich auf GitHub, verwalten dort ihre Repositorys und arbeiten gemeinsam an Projekten in quasi jedweder Programmiersprache. Es ist also nicht übertrieben zu sagen, dass GitHub ein sehr populäres Pflaster in der Entwicklerwelt ist. Dabei dient GitHub aber nicht nur der Kollaboration für private Projekte: Auch riesige Projekte wie bspw. Jakarta EE (ehem. Java EE) werden auf GitHub gehostet und vorangetrieben.

Die erste Frage, die sich nun natürlich stellt ist: „Droht Entwicklern, die sich auf GitHub als neutrale und kostenfreie Hosting-Plattform verlassen haben, der Super-GAU?“ Laut der offiziellen Pressemitteilung von Microsoft ist diese Frage klar mit „Nein!“ zu beantworten. Im Gegenteil wolle man den „developer-first Ethos beibehalten“, GitHub solle zudem weiterhin „unabhängig geführt werden, um eine offene Plattform für alle Entwickler aus allen Industriezweigen zur Verfügung zu stellen“.

Das Zepter von GitHub wird allerdings nicht mehr in der Hand von Chris Wanstrath bleiben, der derzeit als CEO verantwortlich für die Geschicke des Unternehmens ist. Stattdessen wird der derzeitige Gründer von Xamarin und Microsoft Corporate Vice President, Open-Source-Veteran Nat Friedman, GitHubs neuer CEO werden. Wanstrath hingegen winkt eine (sicherlich lukrative) Position als Technical Fellow bei Microsoft, wo er gemeinsam mit Executive Vice President Scott Guthrie an strategischen Software-Initiativen arbeiten wird.

I’m extremely proud of what GitHub and our community have accomplished over the past decade, and I can’t wait to see what lies ahead. The future of software development is bright, and I’m thrilled to be joining forces with Microsoft to help make it a reality. Their focus on developers lines up perfectly with our own, and their scale, tools and global cloud will play a huge role in making GitHub even more valuable for developers everywhere.

Chris Wanstrath, CEO GitHub