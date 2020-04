Web-APIs mit Swagger und OpenAPI

Egal ob eine hübsch formatierte Dokumentationswebseite, generierter Server- und Clientcode oder eine Einbindung in Workflowlösungen wie Azure Logic App – wenn man sein Web-API mit OpenAPI beschrieben hat, bekommt man diese Dinge mehr oder weniger automatisch. In dieser APICon-Session stellt Rainer Stropek OpenAPI vor. Er zeigt wie ein fiktives Web-API mit OpenAPI spezifiziert wird. Anhand des API-Beispiels lernen Sie wichtige Tools kennen, generieren Code, veröffentlichen die API-Beschreibung zur Verwendung in der Cloud und vieles mehr.



Der Speaker