API-First-Entwicklung mit OpenAPI

In dieser APICon-Session zeigt Nick Van Hoff, wie OpenAPI Ihnen das Leben in einer Welt ohne Server erleichtern kann. Mit OpenAPI wurde ein hersteller- und sprachunabhängiges Beschreibungsformat für REST APIs entwickelt. Ohne Zweifel: Die einheitlichen Spezifikationen des OpenAPI-Standards erleichtern die Arbeit. Nick Van Hoof zeigt, was OpenAPI noch so alles kann.



Der Sprecher