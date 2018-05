Viele Microservices ohne einheitliche Semantik? Ein verbindendes Datenaustauschmodell hilft!

In der Welt der Microservices besteht unternehmensinterne IT aus vielen, tendenziell kleinen und unabhängigen Komponenten. Im Zusammenspiel mit agilen Entwicklungsprozessen ist das Ziel, schnell und flexibel auf Kundenwünsche reagieren zu können und dabei langfristig wartbare IT-Komponenten zu behalten. Durch ihre separate Deploybarkeit erlauben Microservices eine sehr passgenaue Skalierung der IT-Infrastruktur.

Allerdings wirft auch das Licht der Microservices Schatten. Die Komplexität großer heterogener IT-Landschaften verschwindet nicht durch die Verwendung kleinerer Komponenten. Fachliche Abhängigkeiten zwischen den Komponenten bleiben bestehen. Sie werden mit Microservices allerdings sichtbarer und im Grunde nur auf eine neue Ebene, die der Schnittstellen zwischen den einzelnen Microservices und damit auch vom Coding in Richtung Release, geschoben.

Im Vortrag wird das Konzept eines verbindenden Datenaustauschmodells zur Abbildung von Schnittstellenkomplexität beschrieben. Es wird gezeigt, wie ein solches Modell aufgesetzt und gepflegt werden kann. Am Java-Beispiel wird exemplarisch veranschaulicht, wie eine nahtlose Integration des Modells in die Entwicklung von Microservices integriert werden kann. Interessante Aspekte wie bspw. Akzeptanz und Versionierung werden kritisch betrachtet.

Dr.ist zurzeit Entwicklungsleiter bei der regiocom GmbH in Magdeburg. Nach seinem Studium der Computervisualistik folgten Tätigkeiten beim Fraunhofer IFF mit Schwerpunkten in webbasierten Geoinformationssystemen und verteilter Simulation sowie als freiberuflicher IT-Berater und Entwickler für EU-Projekte des 6. Rahmenprogramms im Bereich des Emergency-Managements. Im Rahmen seiner anschließenden Promotion an der Universität Rostock waren serviceorientierte Architekturen und KI-Planung in smarten Umgebungen sein vorrangiges Forschungsgebiet. Anschließend baute er bei der regiocom eine serviceorientierte Systemlandschaft basierend auf einem gemeinsamen kanonischen Datenmodell auf. Ziel war u.a. die Etablierung von hochverfügbaren Portalanwendungen für über 2,5 Millionen Energiekunden. In diesem Umfeld geht die Entwicklung zur Zeit in Richtung von feingranularen APIs z.B. für Anwendungen auf entfernten Clients. Im Ehrenamt ist Dr. Marquardt Vorsitzender des Prüfungsausschuss der IHK für Fachinformatiker. Dr. Marquardt ist regelmäßiger Sprecher zu den Themen Web-APIs und Microservices im Kontext der Energiebranche.