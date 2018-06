Schön & austauschbar: So gelingt die perfekte Microservices-UI-Architektur

Thorsten Maiers Session von der W-JAX 2017

Das Auge isst mit, wie es so schnön heißt, das gilt auch für Microservices. In seiner Session von der W-JAX 2017 zeigt Thorsten Maier, Consultant bei der OIO Orientation in Objects GmbH, wie man saubere und aufgeteilte Benutzeroberflächen erstellt, die der darunterliegenden Microservices-Architektur angemessen entspricht.