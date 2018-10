Im W-JAX-Workshop „Microservices – interaktiv mit den Experten!“ werden im populären Open-Space-Format gemeinsam Antworten, Lösungen und Diskussionen zu den individuellen Themen der Teilnehmer erarbeitet. Dabei steht Ihnen das geballte Wissen aller Teilnehmer des Workshops und einiger der erfahrensten Speaker im Microservices-Bereich zur Verfügung.

Die Moderation übernimmt Eberhard Wolff, der uns die Idee des Open-Space-Formats erklärt:

Der Moderator beginnt den Tag mit der Eröffnung des Open Space. Dabei geht es zunächst um die Konzepte des Open Space, danach legen die Teilnehmer gemeinsam die Agenda fest. Jeder kann einen oder mehrere Sessions einbringen. Und dann geht es in die Sessions und Diskussionen. Abends schließt der Moderator den Open Space noch.

Die besten Gespräche gibt es auf Konferenzen oft in den Kaffeepausen. Das macht sich ein Open Space zu Nutze: Ein Open Space ist sozusagen eine lange und organisierte Kaffeepause. Der Open Space gibt allen Teilnehmern Platz, ihre eigenen Themen einzubringen.

Mit Uwe Friedrichsen, Joy Heron, Elisabeth Engel, Arne Limburg und Lars Röwekamp stehen Eberhard Wolff erfahrene Microservices-Experten zur Seite, um individuell auf die Probleme und Fragen der Teilnehmer einzugehen. Was erwarten sich die Experten sich vom Workshop?

Uwe Friedrichsen:

Elisabeth Engel:

Ich würde vor allem gerne die Auswirkungen von Microservices auf die Frontend-Architektur diskutieren. Fragen, die mir dabei spontan in den Kopf kommen, sind z.B.:

Lars Röwekamp:

In meinen Kundenprojekten sehe ich immer wieder, dass zwar ein gutes Verständnis für die Entwicklung einzelner Microservices vorhanden ist, wenn es aber um die Frage des Zusammenspiels der Services geht, große Unsicherheit herrscht. Wähle ich Orchestrierung oder Choreographie? Was sind die passenden Resilience-Patterns? Und wie gehe ich sinnvoll mit verteilten Transaktionen um? Dies sind nur einige der Fragen, die es zu klären gilt.

Eberhard Wolff:

Ich bin in erster Linie gespannt, was die anderen Teilnehmer einbringen. Ansonsten hört man immer viel von den Erfolgen mit Microservices – vielleicht sollten wir in einer Session auch die Rückschläge und Herausforderungen sammeln…