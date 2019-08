Microservices: Micronaut-Framework in Version 1.2 veröffentlicht

Micronaut ist ein JVM Microframework zur Entwicklung von Microservices und Serverless-Anwendungen. Nun veröffentlichte die Object Computing, Inc. Micronaut 1.2.

Micronaut Securtity und verbesserte Validierung

In Micronaut 1.2 wurde das Security-Modul aktualisiert und unterstützt nun OAuth 2.0 sowie OpenID Connect. Laut den Herstellern sei es so einfacher möglich, Support für den Login über einen OAuth-Anbieter hinzuzufügen.

Auch die Validierung bekommt ein Upgrade spendiert. In der neuen Version gibt es native Unterstützung für Bean-Validierungs-Annotations, ohne dass der Hibernate Validator aufgerufen werden muss. Anstelle des Hibernate-Validators kommt hierfür die Micronaut-Validierungs-Depedency zum Einsatz. Das reduziert die JAR-Größe einer Micronaut-Anwendung, verbessert die Startup-Zeit und verhindert Reflexions. Überdies werden durch das neue Validierungsmodel nun auch reaktive Abläufe unterstützt.

In der neuen Version des JVM-Microframeworks ist auch Micronaut Kubernetes 1.0 enthalten. Mit diesem neuen Modul sollen Micronaut-Anwendungen in Kubernetes Clustern laufen können – inklusive des Supports für Kubernetes‘ ConfigMaps und Secrets etc. Auch Umgebungserkennung und Cloud-Metadaten der Oracle Cloud dürfen sich über Unterstützung freuen. Ebenso ist der Support von verteilten Konfigurationen für HashiCorp Vault neu mit an Bord.

Die nächsten Schritte

Wie Object Computing, Inc. außerdem verrät, wird Micronaut 1.3 das letzte Release der 1.x-Reihe sein – Ende des Jahres soll bereits Micronaut 2.0 erscheinen. In Micronaut 1.3 stehen die Integration von Micronaut Data, verbesserte Zwischenspeicherung von APIs und Serverless-Funktionen im Fokus.

Alle Informationen zu Micronaut 1.2 stehen in den Release Notes zum Nachlesen bereit.