Microservices und Containermanagement mit Mesosphere DC/OS

Ralf Ernsts Session von der W-JAX 2017

Die Bundesagentur für Arbeit setzt für ihr Internetportal Mesosphere DC/OS als containerbasierte Platform as a Service (PaaS) für Microservices ein. Diese Lösung befindet sich seit 2017 im Produktionsbetrieb. Ralf Ernst, xy, stellt in seiner Session von der W-JAX 2017 DC/OS vor und zieht ein erstes Fazit über den Einsatz am lebenden Objekt.