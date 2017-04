Microservices, Container, Cloud, Continuous Delivery, DevOps – Was ist Hype, wo sehen Sie echte Wertschöpfung? [Umfrage]

Was ist wirklich relevant für Sie?

Die IT ist im Wandel begriffen. Moderne Konzepte wie Continuous Delivery, Microservices, Container und die Cloud werden immer mehr zum essenziellen Faktor für den Unternehmenserfolg. Wie stark diese Konzepte bereits in Ihrer ganz persönlichen Praxis angekommen sind, wollen wir in einer Umfrage herausfinden.