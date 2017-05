Highway to Heaven – So erstellt man Microservices in der Cloud

Haben Sie auch das Stop and Go in Ihrem Datenzentrum satt? Warum dann nicht einfach in den fünften Gang schalten und auf die Überholspur wechseln? In seiner Session von der DevOpsCon 2016 in München zeigt Christian Deger, Softwarearchitekt bei AutoScout24, wie man beim Online-Marktplatz für Automobile mit dem radikalen Wechsel von Monolithen zu Microservices ihre (Daten-)Autobahn teert.

Neben dem Wechsel von Monolithen zu Microservices hat AutoScout 24 auch einen Wechsel von .NET unter Windows hin zu Scala unter Linux sowie vom Datenzentrum hin zu AWS durchgeführt. Das Ganze ging auch mit einem Kulturwechsel innerhalb des Unternehmens einher: „Built by Devs, run by Ops“ wurde durch eine DevOps-Kultur ersetzt. In seiner DevOpsCon-Session beantwortet Christian Deger unter anderem die Frage, wie man „Cloud native“ wird, die Architktur weiterentwickelt und Teams nach dem Prinzip „You build it, you run it“ aufstellt.