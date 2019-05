„Microbenchmarks sind mittlerweile offizieller Bestandteil von OpenJDK“

Microbenchmarks können einiges zur Performanceoptimierung beitragen. Doch was sind Microbenchmarks eigentlich genau? Im Gespräch mit JAXenter-Redakteur Marius Nied erklärt Björn Stahl was man unter Microbenchmark versteht und wann sein Einsatz sinnvoll ist. Oberdrauf verrät er einige Best Practices, die im Umgang nützlich sein können.

Björn Stahl ist Senior Java Developer bei der LucaNet AG und arbeitet im TeamPerform. Dort kümmert er sich um die Analyse von Performanceproblemen und testet und entwickelt Tools die die Analysen vereinfachen. Nebenbei beschäftigt er sich weiter mit Microservices, High-Traffic-Low-Latency-Applications und Garbage Collection sowie Performancetuning.