Micro Frontends mit Angular Elements und Web Components – eine perfekte Kombination?

Die Idee von Micro Frontends ist sehr verlockend: Anstatt eines großen monolithischen Clients erstellt man entsprechend der Microservices-Philosophie mehrere kleine und gut wartbare UIs. Doch wie lassen sich diese einzelnen Inseln mit einem integrierten UI präsentieren? Framework-unabhängige Web Components, die sich dynamisch laden lassen, ermöglichen hier gleich mehrere attraktive Lösungsansätze. Wieso das so ist, erklärt Manfred Steyer (SOFTWAREarchitekt.at) in seiner Session auf der W-JAX 2019 .

In seiner Session auf der W-JAX 2019 erklärt Manfred Steyer, wie Sie diese Idee mit Angular Elements umsetzen können und wie Sie durch den Einsatz des neuen Ivy-Compilers praxistaugliche Bundle-Größen für Ihre Web Components erreichen. Darauf aufbauend besprechen wir mehrere Umsetzungsstrategien und diskutieren die Vor- und Nachteile. Am Ende sind Sie in der Lage, die einzelnen Optionen für Ihre Vorhaben zu bewerten.