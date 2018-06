„Optimiert man blind auf eine einzige Metrik hin, kann das gewaltigen Schaden anrichten“

Datengetriebene Entscheidungen sind dieser Tage ein erklärtes Ziel der meisten Führungskräfte. Unglücklicherweise kann es ganz schön schwierig sein, die ersten Schritte auf diesem Weg erfolgreich zu gehen: Die schiere Menge an verfügbaren Daten kann überwältigend sein und es ist sehr einfach, sich auf Daten zu stützen, die nur der eigenen Eitelkeit Futter geben. Im Interview mit JAXenter sprach Julia Wester darüber, wie man herausfindet, was zu messen sich wirklich lohnt.

is the co-founder and Principal Consultant at Lagom Solutions , a Lean/Agile consulting and training company that leverages her 17 years of experience working in and managing teams at Turner Broadcasting, F5 Networks and LeanKit. Julia is passionate about teaching others how to tame the chaos of everyday work by embracing transparency, continuous improvement and a lagom mindset, as well as talking about how management doesn’t have to be a dirty word. Julia blogs at everydaykanban.com and tweets at @EverydayKanban