Kernschmelze: Große Sicherheitslücke bei Prozessoren von Intel, AMD & Co

Es klingt wie die Posaune zum jüngsten Gericht: Ein Bug in Intels Chips ermöglicht es Hackern, auf sensible Daten aus dem privaten Kernel Memory zuzugreifen. Zu den sensiblen Daten, von denen hier die Rede ist, gehören zum Beispiel Passwörter, was das Ganze besonders kritisch macht. Betroffen sollen praktisch alle Chips des Herstellers sein, die in den letzten zehn Jahren produziert wurden, wie The Register berichtet.

Der Hardwarebug ermöglicht drei unterschiedliche Varianten des Exploits, die bei der MITRE Corporation unter den Seriennummern CVE-2017-5753, CVE-2017-5715 und CVE-2017-5754 offiziell gelistet sind. Etwas griffiger sind die Namen Spectre für die ersten beiden und Meltdown für die dritte Variante der Schwachstelle.

Das Problem kann allerdings, das sind die guten Nachrichten, durch ein Update des Betriebssystems behoben werden. Doch einen Haken hat die Sache, denn die Sicherheit der Daten kommt mit einem Performance-Preisschild. Es ist die Rede von Leistungseibußen im doppelstelligen Prozentbereich, im schlimmsten Fall soll ein Verlust von 30 Prozent möglich sein.

Der drohende Performanceverlust geht auf die Art und Weise zurück, wie Computersysteme aufgebaut sind. Will ein laufendes Programm zum Beispiel eine Netzwerkverbindung öffnen, wird vom Programm die Kontrolle über den Prozessor an den Kernel übertragen. Um diesen Wechsel (und die Rückgabe der Kontrolle an das Programm) möglichst schnell zu machen, ist der Kernel im virtuellen Adressspeicher aller Prozesse präsent, wenn auch unsichtbar.

Damit keine Prozesse (also auch keine Malware) auf den Kernel zugreifen können, wird ein Redesign des Betriebssystem-Kernels nötig, der den Speicher des Kernels komplett von Nutzerprozessen trennt. Das nennt sich Kernel Page Table Isolation (KPTI). Durch die Trennung wird der Kernel in einen komplett anderen Adressraum verschoben, sodass er nicht mehr nur unsichtbar für den Prozess ist, sondern gar nicht mehr existent an dieser Stelle.

Natürlich muss der Kernel trotzdem mit Dingen wie dem Öffnen einer Netzwerkverbindung beauftragt werden, wodurch ein Wechsel des Adressraums nötig wird, der vorher noch umgangen werden konnte. Die Folge ist, dass der Prozessor Daten aus dem Cache löschen und die gleichen Informationen wieder aus dem Speicher neu laden muss. Das alles kostet Zeit und damit Leistung, wodurch zu befürchten ist, dass der Computer langsamer wird. Wie Meltdown / Spectre in Aktion aussehen, ist auf YouTube dokumentiert:

An dieser Stelle ist deutlich zu betonen, dass nicht nur Intel in Verbindung mit Microsofts Betriebssystem Windows betroffen ist. Auch die Prozessoren von AMD und ARM sind betroffen und auch Linux-Nutzer müssen ein Sicherheitsupdate einspielen. Mac-User haben Glück: Das Problem wurde offenbar schon in einem früheren Update behoben.

Wie Intel berichtet, sollten „normale“ Computernutzer im Übrigen kaum etwas an Geschwindigkeitsverlust bemerken. Man arbeite außerdem bereits mit AMD und ARM sowie den Anbietern einiger Betriebssysteme an Lösungen für das Problem:

Recent reports that these exploits are caused by a “bug” or a “flaw” and are unique to Intel products are incorrect. Based on the analysis to date, many types of computing devices — with many different vendors’ processors and operating systems — are susceptible to these exploits.

Intel is committed to product and customer security and is working closely with many other technology companies, including AMD, ARM Holdings and several operating system vendors, to develop an industry-wide approach to resolve this issue promptly and constructively.

Intel has begun providing software and firmware updates to mitigate these exploits. Contrary to some reports, any performance impacts are workload-dependent, and, for the average computer user, should not be significant and will be mitigated over time.

