Mein Scrum ist kaputt!

Sebastian Bauers und Dominik Ehrenbergs Session auf der JAX 2017

„Agile funktioniert nicht“ ist eine nicht selten gehörte Meinung. Dass dieses Nicht-Funktionieren aber meist nicht an den agilen Methoden selbst liegt, sondern an deren Umsetzung, bleibt diesen Meinungsschwingern meist verborgen. Sebastian Bauer (inovex) und Dominik Ehrenberg (crosscan) haben auf der JAX 2017 gezeigt, was Scrum kaputt macht und wie man das verhindern kann.