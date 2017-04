Maven 3.5 ist da

Die offensichtlichste Änderung von Maven 3.5 ist, dass die Konsole jetzt Text in ANSI-Farben ausgibt. So soll das Logging übersichtlicher und einfacher zu lesen sein. Weitere Änderungen und Neuheiten verstecken sich mehr im Detail. Die JAVA_HOME -Discovery checkt jetzt nur noch, ob JAVA-HOME gesetzt ist oder nicht und versucht dann mit which_java die Variable zu finden. Das macht einige Codemagie in Maven überflüssig. Um Maven besser für Continuous Integration nutzen zu können, lassen sich jetzt ${revision} , ${sha1} und ${changelist} als Platzhalter für Versionsnummern in der POM-Datei verwenden. Nutzer der alten Properties müssen das Maven-Enforcer-Plug-in nutzen, wenn sie ein mvn install oder ein mvn deploy durchführen wollen. Details dazu gibt es in der Doku.

Nicht mehr vorhanden ist die Unterstützung von Bootstraping mit Apache Ant. Nun lassen sich Maven-Builds nur noch mit einer älteren Version von Maven bootstrapen. Auch M2_HOME wurde entfernt, weil es bei der Nutzung zu Problemen kam, wenn mehrere Maven-Versionen installiert waren. Für Windows-Nutzer ist es wichtig zu wissen, dass %HOME% durch %USERPROFILE% ersetzt wurde.

Ein größerer Bugfix war die Lösung eines Speicherproblems, das dazu führte, dass es bei sehr großen Anwendungen mit 200 bis 300 Modulen zu Out-of-memory-Fehlern kam. Bisher musste man die Speichereinstellungen anpassen. Dieses Problem tritt nun nicht mehr auf. Alle Änderungen und Bugfixes finden sich in den Release Notes. Direkt zum Download geht es hier lang.

Warum der Sprung auf 3.5?

Es gibt keine Version 3.4, weil es zu Problemen bei der Integration des Apache Maven Resolver kam, dem Ersatz des von der Eclipse Foundation in Rente geschickten Eclipse-Aether-Projekts. Der Maven Resolver ist eine Library für Artefakt-Repositorys und die Auflösung von Dependencys. Der Resolver kümmert sich um die Spezifizierung von lokalen Repositorys, remote Repositorys, Entwickler-Workspaces, Artefaktübermittlung und Artefaktauflösung. Außerdem sorgten Kommunikationsprobleme für einige Verwirrung. Deswegen entschloss sich das Entwicklerteam dazu, den Resolver zusammen mit den Bugfixes und Änderungen in eine gemeinsame Version zu nehmen. So sollen Änderungen nachvollziehbar bleiben und die beiden Projekte nahtloser ineinander übergehen.