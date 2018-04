Java Magazin 5.18 erschienen: Maschinelles Lernen – neue Welten für Java-Entwickler

Es ist soweit, das neue Java Magazin ist da. Wir tauchen ein in die Welt des Maschinellen Lernens. Maschinelles Lernen hat nichts mit Java zu tun, könnten Sie vielleicht jetzt denken. Stimmt nicht ganz. Zwar wird Python als die Sprache für ML gehandelt, doch auch mit Java lässt sich einiges anstellen. Schauen wir uns beispielsweise an, wie TensorFlow mit Java funktioniert oder was es mit deeplearning4j auf sich hat.

„Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen […]“ – kommen Ihnen diese Zeilen bekannt vor? Sie stammen aus der Scifiserie „Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion“aus den 1960er-Jahren. Die Geschichten um Commander Cliff Allister McLane und seine Besatzung sind weltberühmt. In Episode 3 „Hüter des Gesetzes“ muss Commander McLane mit außer Kontrolle geratenen Robotern fertig werden, die durch einen Widerspruch in den Robotergesetzen umprogrammiert wurden.

Vater der Industrieroboter

Die erwähnten Robotergesetze hat der Schriftsteller Isaac Asimov aufgestellt. Dessen Werk hat allerdings nicht nur „Raumschiff Orion“ beeinflusst, sondern auch den US-amerikanischen Ingenieur Joseph Engelberger. Auf einer Cocktailparty 1956 traf er den Erfinder George Devol, der ihm von einer seiner Erfindungen erzählte. Das war die Geburtsstunde des Unimate #001. Hinter dieser Bezeichnung steckt der erste Industrieroboter. Engelberger und Devol entwickelten ihn zusammen bei Unimation Inc. 1961 kam der Unimate dann zum ersten Mal bei General Motors zum Einsatz und revolutionierte die Produktion des Autoherstellers.

Inzwischen ist die Entwicklung von Robotern natürlich sehr viel weitergekommen. Die Wissenschaft eröffnet immer neue Möglichkeiten, und wir sprechen von Dingen wie künstlicher Intelligenz. Denken Sie beispielsweise an IBMs Watson oder Sophia von Hanson Robotics. Letztere ist ein humanoider Roboter und hat im Oktober 2017 als erstes nicht menschliches Wesen eine Rede zum Thema künstliche Intelligenz vor den Vereinten Nationen gehalten. Das alles ist sehr beeindruckend.

In vino veritas

Beeindruckend ist auch, was sich beispielsweise mit Java und TensorFlow und Java anstellen lässt. Christoph Henkelmann beschreibt in seinem Artikel auf Seite 35, wie sich auf Basis verschiedener Messdaten ein Modell zur Vorhersage der Qualität von Weinen trainieren lässt. In „Sieh zu und lerne – Exploiting Deep Learning: die wichtigsten Bits und Pieces“ auf Seite 46 beschäftigen sich Shahin Amiriparian, Maximilian Schmitt und Prof. Björn Schuller mit Deep Learning am Beispiel des Roboters Zeno. Zeno ist ein Therapiewerkzeug für autistische Kinder, denen er helfen soll, Emotionen besser auszudrücken und zu verstehen. Er erkennt die Emotion seines Gegenübers anhand dessen Sprache und Gesichtsausdruck und reagiert entsprechend.

Sollten Sie denken, maschinelles Lernen sei doch hauptsächlich ein Python-Thema, liegen Sie nicht ganz richtig. Im Bereich ML dominiert tatsächlich Python. Wir stellen allerdings immer mehr fest, dass Java ebenfalls an Bedeutung gewinnt. Dank Deeplearning4j können sich auch Java-Entwickler in die Welt des maschinellen Lernens aufmachen. Wir dürfen gespannt sein, was in Zukunft alles möglich sein wird. Es gibt noch eine ganze Menge zu entdecken – auch für Java-Entwickler. Vergessen Sie nicht: „Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen […].“

Was das neue Java Magazin bringt

MAGAZIN