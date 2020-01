Debugging-Tool: Uber stellt Manifold Open Source zur Verfügung

Manifold ist ein modellagnostisches Visualisierungs-Tool aus dem Hause Uber, das Entwickler beim Analysieren von Performance-Problemen unterstützen soll. Mithilfe der Software sollen Entwickler Leistungsprobleme über Datensätze und Modelle hinweg visuell identifizieren können und analysieren, welche Datenteilmenge zu ungenauen Vorhersagen führt. So lassen sich auch verschiedene Modelle miteinander vergleichen. Nun hat Uber das Tool als Open-Source-Software veröffentlicht.

Features der Open-Source-Version

In der Open-Source-Variante verfügt Manifold über eine Anbindung an Jupyter Notebooks und soll sich problemlos in bestehende Workflows integrieren lassen. Überdies sollen Nutzer in der Open-Source-Variante Modelle verschiedener Algorithmentypen analysieren und vergleichen können. Zusätzlich bringt Mandifold Unterstützung für die Visualisierung der tabellarischen Features, einschließlich numerischer, kategorischer und geographischer Daten.

Weitere Informationen zu Manifold gibt es auf der Homepage des Projekts und natürlich auf GitHub.