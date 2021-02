Touchless, Legacy-Software & Enterpise Search mit KI – Unsere Top-Themen der Woche

Der Winter kehrt zurück, doch während Väterchen Frost uns mitten im Februar zurück in den dicksten Winter reißen will, blicken wir in die Zukunft. Unter anderem in die Zukunft der Enterprise-Suche, die von der Revolution der künstlichen Intelligenz profitiert. Auch in die Zukunft der Digitalisierung, in der der Begriff „Touchless“ eine wichtige Rolle spielt, war in der vergangenen Woche Thema auf JAXenter. Die Vergangenheit sollte man als Entwickler aber nicht aus dem Auge verlieren: Legacy-Software kann nämlich großen Schaden anrichten.

Wer digital aufgestellt ist, hat in der Geschäftswelt – gerade in den Zeiten von Corona und dem Lockdown – die Nase vorn. Welche neuen und vielleicht nicht mehr ganz so neuen Technologien dabei zum Einsatz kommen und welche davon in der nahen Zukunft besonderen Vorschub bekommen werden, bespricht Dale Kim, Senior Director of Technical Solutions bei Hazelcast, in diesem Artikel.

Unternehmen sollten die Pflege ihrer Anwendungen nicht schleifen lassen, sonst wird es am Ende richtig teuer. Eine permanente, inkrementelle Softwarepflege rechnet sich aber nicht nur finanziell.

Bei Machine Learning denkt man als Entwickler in erster Linie an Programmiersprachen wie Python oder R. Doch mit modernen Libraries wie Tribuo lässt sich auch Java für das maschinelle Lernen nutzen. Im aktuellen Java Magazin geht es um Machine Learning in Java und im speziellen um die Bibliothek Tribuo, die Oracle jüngst veröffentlicht hat.

In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Olivia Klose, CTO für den Bereich Manufacturing bei Microsoft Deutschland.

Enterprise Search verfolgt andere Ziele als eine Google-Suche. Darum benötigt man auch heute noch eigene Konzepte für diesen Bereich. Wie haben KI und Big Data Einfluss auf Enterprise Search genommen?