TensorFlow auf der JVM trainieren: Tipps vom Experten

Python dominiert die Welt des Machine Learning weitgehend, aber im kommerziellen Bereich wird zumeist mit der Java Virtual Machine gearbeitet. In diesen Kontexten kann es nötig sein, TensorFlow-Modelle mit Java zu kombinieren. Christian Henkelmann verrät in diesem Video einige Tipps und Tricks, wie sich die JVM-Infrastruktur in diesen Fällen leichtern nutzen lässt und man ohne doppelten Code auskommt. Der Speaker zeigt in seiner Session von der ML Conference, wie man TensorFlow-Modelle auf die JVM bekommt und was dabei zu beachten ist.